Haberler Haber Videoları Terör örgütü PKK'ya Eren darbesi: 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya Eren darbesi: 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya Eren darbesi: 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi
04.07.2022 15:30

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:24
Özdağ'ın 'iç savaş' sözleri...
Haber 01:13
Cadde ortasında yarı çıplak...
Haber 01:19
Altın günü
Haber 00:51
Bandırma'da kan donduran son!
Haber 01:59
Donanmanın 2'nci büyük gemisi...
Haber 01:28
Beykoz'da korkutan yangın!
Haber 02:36
Vapur kazası kamerada!
Haber 02:41
Başkan Erdoğan'dan...
Haber 00:50
Kartal Cenk Tosun ile yeniden...
Haber 05:31
Şehidin mesaj attığı arkadaşı...
Haber 21:57
Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Haber 09:27
Kanal İstanbul'la ilgili flaş...

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, "Şırnak - Beytüşşebap kırsal alanında başlatılan Eren Abluka-17 operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Haber Videoları

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka- 17 Operasyonu kapsamında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Beytüşşebap kırsal alanında, 4 Temmuz 2022 tarihinde, Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerince başlatılan J-SİHA destekli Eren Abluka- 17 operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu 2 adet M-16 silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

SON DAKİKA