Terör örgütü PKK'ya darbe! MSB açıkladı: Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam!" ifadelerine yer verildi.
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam!" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam!
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadelerine yer verildi.