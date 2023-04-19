RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Terör örgütü PKK'ya darbe! MSB açıkladı: Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya darbe! MSB açıkladı: Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya darbe! MSB açıkladı: Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
19.04.2023 12:02

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam!" ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.





Yapılan açıklamada, "Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam!

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadelerine yer verildi.

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