Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi! MSB, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.
Son dakika haberi! MSB, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Pençe-Kaplan bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi. Komandoların başarılı müdahalesiyle bölgedeki 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.