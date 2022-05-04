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Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha: 5 terörist etkisiz hale getirildi!
04.05.2022 15:28

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Son dakika haberi! MSB, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Pençe-Kaplan bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi. Komandoların başarılı müdahalesiyle bölgedeki 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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