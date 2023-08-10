Milli Savunma Bakanlığı(MSB), terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklama yapan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Aktürk, şunları söyledi:

"Kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; Son bir haftada 53 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 995'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38.338'e ulaşmıştır. Irak Kuzeyi'nde devam eden Pençe-Kilit Harekâtı'nda bugüne kadar 586 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1.316 silah ve 600 bine yakın (585.563) mühimmat ele geçirilmiş, 2.150 mayın/EYP tespit ve imha edilmiş, 614 mağara/sığınak ise kullanılamaz hâle getirilmiştir.

KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇAMAYACAKLAR

Dün bu bölgede, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, TSK ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Mehmetçiğin; üstün bir gayretle her türlü hava ve arazi koşulunda, büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla icra ettiği operasyonlar ile teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak, gücünü bağrından çıktığı asil milletimizden alan kahraman ordumuz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla sürdürecektir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudutlarımızda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde; Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 284 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9'u teröristtir. 2.991 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4.752 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 236'sı FETÖ mensubu olmak üzere 356'sı teröristtir. 134.935 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

SURİYE'YE GERİ DÖNÜŞLER

Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilirken; diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Nitekim bu yılın başından itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 3'ü son bir haftada olmak üzere 86 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 45'i son bir haftada olmak üzere 744 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

TAHIL SEVKİYATI

Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan, bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu Girişim'in devam etmesini temenni ediyoruz. Ayrıca; Karadeniz'de en uzun kıyısı bulunan ülkelerden biri olarak başından beri kıyıdaş ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşamasından yana olduğumuzu dile getiriyor, mevcut güvenlik dengesinin 'Bölgesel Sahiplik İlkesi' çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

EGE, AKDENİZ VE KIBRIS

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Ege ve Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam etmektedir. Ülkemiz, tüm sorunların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun, barışçıl metotlarla, karşılıklı saygı ve diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır ve bunun için büyük çaba harcamaktadır. Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir. Temennimiz; diyalog kanallarının açık tutulması, ikili ilişkilerimizde yakalanan pozitif gündemin devam etmesi, Ege Denizi'nin bir dostluk denizi hâline gelmesidir.

SAVUNMA SANAYİNE TEBRİK

Bu hafta içerisinde dünyanın en iyi savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı "Defence News Top 100" listesine girerek bizleri gururlandıran başta bünyemizde bulunan ASFAT (Askerî Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi) olmak üzere Aselsan, TUSAŞ ve Roketsan'ı kutluyor, savunma sanayimize güç katan çalışmalarında başarılar diliyoruz.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına sağlanan destek aralıksız devam etmektedir. Bu çerçevede, Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak ve helikopterler ile farklı bölgelerde çıkan 17 orman yangınının söndürülmesine katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 877 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler devam etmektedir.

MSB KAYNAKLARI: HER MAĞARAYA GİRİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları ise 5 askerin şehit olduğu Terör saldırısıyla ilgili bilgiler paylaşarak, Pençe-Kilit Operasyonu ile çok zor coğrafi şartlara ve terör örgütünün büyük yığınak ve tahkimatı olan Zap bölgesinin temizlenmesi anlamında büyük bir yol kat edildiğine dikkat çekti. Bakanlık kaynakları, "Bölgede geniş çaplı operasyonlar devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki her bir mağaraya girilecek ve o bölge tamamıyla terörden temizlenene kadar bu faaliyetler devam edecek" bilgisini paylaştı.

EGE'DE YENİ ÜSLER KONUSU

Bakanlık kaynakları, ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği yasa tasarısına göre ABD'nin Ege Adaları'nda yeni üsler kuracağına dair bilgiler için, "Biz savunma ve güvenlik konusunda ülkemizin etrafında meydana gelen tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Ve değerlendiriyoruz. Bu konuyla ilgili şuanda kesinleşmiş bir karar yok, ama biz gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.