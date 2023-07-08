Haberler Haber Videoları Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe! 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi

Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe! 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi

Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe! 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi
08.07.2023 12:10

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:27
'Yerinde Dönüşüm' projesinde...
Haber 02:16
İstanbul'a uyarı üstüne uyarı
Haber 03:16
Yaşlılık ve evde bakım maaşı...
Haber 00:54
Komisyondan geçti! 5 yıl erken...
Haber 08:07
EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA I...
Haber 05:36
Eriyen metrobüs yolu tarlaya...
Haber 01:59
Tanju Özcan'dan Faik Öztrak'a...
Haber 03:09
Dünyanın gözü İstanbul'daki...
Haber 03:40
İstanbul Eyüpsultan'da...
Haber 03:30
Zelenskiy Türkiye'ye geliyor!
Haber 00:22
Esenyurt'ta fabrika yangını!
Haber 02:21
CHP'li İBB Başkanı Ekrem...

Bakan Yerlikaya: Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi, 17 kilo toz esrar ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bölücü terör örgütünün 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi.

Haber Videoları

Terör örgütü PKK'nın para kaynağına ağır bir darve vuruldu.

43 MİLYAR TL YASA DIŞI GELİRİN ÖNÜNE GEÇİLDİ
Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarıyla PKK'nın 43 Milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Yerlikaya şunları yazdı;

"Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16.089.228 kök kenevir bitkisi, 395.000 kök skank bitkisi, 73 kg toz esrar ele geçirildi.

15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bölücü terör örgütünün 43 Milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi.

Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok! Jandarmamızı yürekten kutluyorum."

SON DAKİKA