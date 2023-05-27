Haberler Haber Videoları Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! Terörist Sozdar Avesta bebek katili Öcalan'ın özgürlüğü için oy istedi

Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! Terörist Sozdar Avesta bebek katili Öcalan'ın özgürlüğü için oy istedi

Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! Terörist Sozdar Avesta bebek katili Öcalan'ın özgürlüğü için oy istedi
27.05.2023 09:35

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:16
Eski CHP'li yöneticiden KK'ya...
Haber 01:32
Tırın çarptığı otobüs alev...
Haber 02:49
Başkan Erdoğan'dan enflasyonu...
Haber 00:42
'Suriyelileri göndereceğiz'...
Haber 05:53
OY NASIL kullanılır? Neye...
Haber 43:44
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 00:36
Maltepe’de 4 işçinin öldüğü...
Haber 02:03
Amasya Gümüşhacıköy'de hortum...
Haber 03:27
Esenyurt'ta otopark görevlisi...
Haber 03:16
Dünya Sinan Oğan'ın 28 Mayıs...
Haber 36:52
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 23:23
Bahçeli: İnanç bizde takdir...

Terör örgütü PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha geldi! PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Sozdar Avesta PKK'nın yayın organına yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan terörist Sozdar Avesta, "14 Mayıs'ta faşizme ders verildi" diyerek 28 Mayıs için çağrı yaptı. Avesta, "Apo'ya tecridin sonlandırılması ancak ve ancak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğüyle mümkün olacaktır. Faşizmi yıkarsak, faşist egemenliğini kırarsak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğünü kaçınılmaz kılabiliriz." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi.

Haber Videoları
SON DAKİKA