Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! Terörist Sozdar Avesta bebek katili Öcalan'ın özgürlüğü için oy istedi

Terör örgütü PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha geldi! PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Sozdar Avesta PKK'nın yayın organına yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan terörist Sozdar Avesta, "14 Mayıs'ta faşizme ders verildi" diyerek 28 Mayıs için çağrı yaptı. Avesta, "Apo'ya tecridin sonlandırılması ancak ve ancak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğüyle mümkün olacaktır. Faşizmi yıkarsak, faşist egemenliğini kırarsak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğünü kaçınılmaz kılabiliriz." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi.