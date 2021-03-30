Terör örgütü DHKP-C'ye ağır darbe! Yasemin Karadağ ve Yeter Gönül Aydın'ın yakalandığı operasyon anı kamerada

Son dakika haberi! Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın, İstanbul'da gözaltına alındı. Operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı. İki teröristin daha önce İstanbul ve Ankara'da düzenlenen saldırıları planlayıp talimatını verdikleri ortaya çıktı.

DHKP-C Terör Örgütü'nün sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile "Sözde Memur Yapılanması" sorumlusu olduğu iddia edilen Yeter Gönül Aydın yakalanarak gözaltına alındı. DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu bildirilen Caferi Sadık Eroğlu'nun Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Yasemin Karadağ'ın görevlendirildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince koordineli olarak, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün gece operasyon düzenledi. DHKP-C Terör Örgütü'nün sözde Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Yasemin Karadağ isimli kadın Sarıyer'de "Sözde Memur Yapılanması" sorumlusu olduğu iddia edilen Yeter Gönül Aydın isimli kadın da Üsküdar'da bulunan adreste gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda dijital örgütsel materyaller ele geçirildi.

SON OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN DİJİTAL VERİLERDE SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre; Yasemin Karadağ'ın 1992'den itibaren defalarca yakalanıp tutuklanan yaklaşık 19 yıl cezaevinde kalan ve cezaevinde terör örgütünün organizesinde açlık grevi eylemlerine katılan, en son Ağustos 2020'de yakalandıktan sonra serbest kalan ancak son operasyonda ele geçirilen dijital verilerde sözde Türkiye sorumlusu olduğu belirlendi.

Ayrıca Yeter Gönül Aydın'ın 2000 yılından itibaren 3 defa cezaevine giren ve aynı şifreli dokümanlarda "Memur Sorumlusu" olduğu anlaşıldı. DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu bildirilen Caferi Sadık Eroğlu'nun Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Yasemin Karadağ'ın görevlendirildiği ifade edildi.

2000 YILINDAN İTİBAREN 3 DEFA CEZAEVİNE GİRDİ

Operasyona ilgili detaylar ortaya çıktı. Yasemin Karadağ'ın 2012 yılında, Yenibosna 75 Yıl Polis Merkezi'ne yönelik uzun namlulu silahla saldırının planlayıcısı olduğu, yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Emniyet Yerleşkesine DHKP-C Terör Örgütü Üyesi Elif Sultan Kalsen tarafından uzun namlulu silahla yapılan saldırı ile yine 2012 yılında Gaziosmanpaşa'da bir polis memurunun restoranda silahla vurulması olaylarının talimatını veren kişi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.Örgütün sözde memur yapılanması sorumlusu olduğu iddia edilen Yeter Gönül Aydın'ın da Ankara'da KHK ile ihraç edilen memurların, Anafartalar Caddesi'nde gerçekleştirdiği eylemlerin planlayıcısı olduğu öğrenildi.









Terörist Elif Sultan Kalsen



