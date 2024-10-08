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Terazisi alınan seyyar satıcının zabıtaya sallama ile saldırdığı anlar kamerada
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Terazisi alınan seyyar satıcının zabıtaya sallama ile saldırdığı anlar kamerada

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 19:19 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 19:19

Mersin'de terazisine el konulan seyyar satıcı, zabıta memurlarına sallama tabir edilen büyük bıçakla saldırdı. Seyyar satıcı, polis ekiplerince sakinleştirildi.

Mersin'de terazisi alınan seyyar satıcı zabıtalara saldırdı. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'deki bir okulun önünde at arabasında meyve sebze satış yapan seyyar satıcıya zabıta ekipleri müdahale etti. Seyyar satıcının terazisine el koyan zabıta ekipleri işlem yapmak istedi. Bu sırada terazisine el konulmasına öfkelenen seyyar satıcı, sallama tabir edilen büyük bıçakla zabıta ekiplerine saldırdı. Saldırıya uğrayan zabıta memuru ise önce kaçarak uzaklaştı ardından geri dönüş teraziyi seyyar satıcıya fırlattı.
Çevredeki vatandaşlar da zabıta ekiplerine tepki gösterirken, olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, seyyar satıcının elindeki bıçağı alarak sakinleştirdi.
Olay anı cep telefonu ile görüntülendi
Öte yandan, seyyar satıcının zabıtalara saldırdığı anlar, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, terazisine el konulan seyyar satıcının zabıta ekiplerine sallama ile saldırdığı anlar ile zabıta memurunun teraziyi seyyar satıcıya fırlattı anlar da yer aldı.

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