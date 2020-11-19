Temel Karamollaoğlu’ndan Meral Akşener’in ‘anayasa çalışmasını reddedelim’ teklifine itiraf gibi yanıt!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ortak bir basın toplantısı düzenledi. HDP, CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin yaptığı anayasa çalışmasını inkar etmek isteyen Akşener, Karamollaoğlu’nun adeta çalışmayı itiraf etmesi sonrası " o ayrı, o ayrı" deyip kameralar karşısından çekildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ortak bir basın toplantısı düzenledi. HDP, CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin yaptığı anayasa çalışmasını inkar etmek isteyen Akşener, Karamollaoğlu'nun adeta çalışmayı itiraf etmesi sonrası " o ayrı, o ayrı" deyip kameralar karşısından çekildi.