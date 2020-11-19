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Temel Karamollaoğlu’ndan Meral Akşener’in ‘anayasa çalışmasını reddedelim’ teklifine itiraf gibi yanıt!

Temel Karamollaoğlu’ndan Meral Akşener’in ‘anayasa çalışmasını reddedelim’ teklifine itiraf gibi yanıt!
19.11.2020 22:13
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İtiraf gibi yanıt
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ortak bir basın toplantısı düzenledi. HDP, CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin yaptığı anayasa çalışmasını inkar etmek isteyen Akşener, Karamollaoğlu’nun adeta çalışmayı itiraf etmesi sonrası " o ayrı, o ayrı" deyip kameralar karşısından çekildi.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ortak bir basın toplantısı düzenledi. HDP, CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin yaptığı anayasa çalışmasını inkar etmek isteyen Akşener, Karamollaoğlu'nun adeta çalışmayı itiraf etmesi sonrası " o ayrı, o ayrı" deyip kameralar karşısından çekildi.

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