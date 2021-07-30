TEM'de yangın! Seyir halindeyken bir anda alev aldı! Trafik kilitlendi

İstanbul'da TEM'in Esenyurt mevkisinde seyir halindeki bir araç alev aldı. Alevler nedeniyle TEM Otoyolu bir süre ulaşıma kapanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde otomobilde alev alev yandı. Alevler TEM Otoyolu'nu bariyer gibi kapatınca ulaşım durdu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.





TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde giden 34 DIJ 113 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler yolu kapatınca, otoyol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.