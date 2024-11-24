Tem Otoyolu'nda muz yüklü tır alev aldı: Trafikte yoğunluk yaşandı

TEM otoyolu Kartepe geçişinde, muz yüklü bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle İstanbul yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.
Olay, akşam saatlerinde Tepetarla mevkisinde meydana geldi. 07 BRS 135 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede tırın tamamını sararken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın nedeniyle İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, jandarma ekipleri trafiği kontrollü şekilde sağladı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.