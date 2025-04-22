TEM Otoyolu’nda korkutan yangın!

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, İstanbul istikameti Kartepe Uzunbey mevkisinde, R.U. yönetimindeki 41 N 0070 plakalı taş tozu yüklü damperli tır, balata kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını durdurduktan sonra kupayı dorseden ayırdı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü ⁽¹⁾. Trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.
R.U'nun, Bilecik'ten yüklenen taş tozunu Gebze'ye götürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.