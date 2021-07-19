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TEM Otoyolunda can pazarı: Gurbetçi aileden 6 kişi yaralandı.

TEM Otoyolunda can pazarı: Gurbetçi aileden 6 kişi yaralandı.
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TEM Otoyolunda seyir halindeki tır, frenlerinin boşalması sonucu aynı istikamette seyir halinde bulunan gurbetçi bir aileye ait özel otomobile çarptı. Meydana gelen kazada aynı araçta bulunan gurbetçi aileden 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Silivri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza, öğle saatlerinde TEM otoyolu Çerkezköy gişeleri geçtikten 5 km sonra İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tır, frenlerinin boşalması sonucu aynı istikamette seyir halinde bulunan gurbetçi bir aileye ait özel otomobile çarptı.


Tır daha sonra yol ortasında bulunan bariyerlere çarparak yan yattı.


Kaza sebebiyle yolun tam ortasında yan yatan özel otomobil içerisinde bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.


Kazaya sebep olan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.


Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Silivri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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