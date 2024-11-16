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TEM otoyolunca zincirleme kaza
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TEM otoyolunca zincirleme kaza

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 18:54 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 18:54

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde Çamlıdere Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam trafiğinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan vatandaşlar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik aksadı. Yaralanan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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