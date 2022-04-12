RAMAZAN İMSAKİYE
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TEM Avcılar gişelerinde faciadan dönüldü! İETT otobüsü beton bariyere girdi! Feci kazadan ilk görüntüler

TEM Avcılar gişelerinde faciadan dönüldü! İETT otobüsü beton bariyere girdi! Feci kazadan ilk görüntüler
12.04.2022 10:11

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İstanbul Esenyurt'ta İETT otobüsünün faciasından dönüldü! TEM Avcılar gişelerinden çıkış yapmaya çalışan bir İETT otobüsü, gişe betonlarına ‘ok’ gibi saplandı. Kaza sırasında boş olduğu öğrenilen otobüste sürücü yara almadan kurtuldu.

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Olay saat 08.45 sıralarında TEM Avcılar gişeleri, Esenyurt mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre gişelerden geçmeye çalışan 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsü, kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği boş İETT otobüsü gişe betonlarına saplandı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada araç kullanılamaz hale geldi.

İETT otobüsü ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarılırken, kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

Kazada nedeniyle oluşan yoğun trafik ve hurdaya dönen İETT otobüsü havadan görüntülendi.

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