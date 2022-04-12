TEM Avcılar gişelerinde faciadan dönüldü! İETT otobüsü beton bariyere girdi! Feci kazadan ilk görüntüler

İstanbul Esenyurt'ta İETT otobüsünün faciasından dönüldü! TEM Avcılar gişelerinden çıkış yapmaya çalışan bir İETT otobüsü, gişe betonlarına ‘ok’ gibi saplandı. Kaza sırasında boş olduğu öğrenilen otobüste sürücü yara almadan kurtuldu.