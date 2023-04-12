Tele 1'de TCG Anadolu hazımsızlığı! CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk TCG Anadolu'yu karalamaya çalıştı

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi. Türkiye'nin gurur projelerinden olan TCG Anadolu, uluslararası kamuoyunun da takdirini kazandı. Ancak takoz muhalefetin, medyadaki temsilcileri bir kez daha milli ve yerli bir projeye nefretini kustu. CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk ise "Böyle bir şeye ihtiyacımız yok" diyerek TCG Anadolu'yu karalamaya çalıştı.