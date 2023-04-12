Tele 1'de TCG Anadolu hazımsızlığı! CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk TCG Anadolu'yu karalamaya çalıştı

CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk de TCG Anadolu'yu karalamaya kalktı.

Türkiye'nin böyle bir gemiye ihtiyacı olmadığını savunan Ertürk, "İHA'ların SİHA'ların kalktığı gemiler var mı? Amerikan uçak gemileri. Çünkü deniz aşırı görevler yapıyor. Keşif için o geminin üzerine koyuyorlar. Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyaç yok." dedi. Gemide sorun olduğunu da iddia eden Ertürk, "Bu geminin motorunda sorun var. Bu geminin İspanya'daki ikiz kardeşinde bu sorun var." dedi.