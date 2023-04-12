RAMAZAN İMSAKİYE
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Tele 1'de TCG Anadolu hazımsızlığı! CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk TCG Anadolu'yu karalamaya çalıştı

Tele 1'de TCG Anadolu hazımsızlığı! CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk TCG Anadolu'yu karalamaya çalıştı
12.04.2023 13:31

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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi. Türkiye'nin gurur projelerinden olan TCG Anadolu, uluslararası kamuoyunun da takdirini kazandı. Ancak takoz muhalefetin, medyadaki temsilcileri bir kez daha milli ve yerli bir projeye nefretini kustu. CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk ise "Böyle bir şeye ihtiyacımız yok" diyerek TCG Anadolu'yu karalamaya çalıştı.

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CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk de TCG Anadolu'yu karalamaya kalktı.

Türkiye'nin böyle bir gemiye ihtiyacı olmadığını savunan Ertürk, "İHA'ların SİHA'ların kalktığı gemiler var mı? Amerikan uçak gemileri. Çünkü deniz aşırı görevler yapıyor. Keşif için o geminin üzerine koyuyorlar. Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyaç yok." dedi. Gemide sorun olduğunu da iddia eden Ertürk, "Bu geminin motorunda sorun var. Bu geminin İspanya'daki ikiz kardeşinde bu sorun var." dedi.

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