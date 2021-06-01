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Telafi eğitimi nasıl olacak? Bakan Selçuk son dakika detaylarını açıkladı

Telafi eğitimi nasıl olacak? Bakan Selçuk son dakika detaylarını açıkladı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaz döneminde isteğe bağlı olarak telafi eğitimine başlıyoruz. Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında konuştu.

"Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız"

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Yaz döneminde isteğe bağlı olarak telafi eğitimine başlıyoruz. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Her okul öğrenci ihtiyaçlarını belirleyecek, plan oluşturacak. 18 Haziran-2 Temmuz arasında okullar planı uygulamaya başlayacak.

1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız.

Ortaokullarda öğrenme düzeyine uygun çalışma programı verilecek. Liseler için özel program uygulanacak.

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