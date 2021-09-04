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Tekirdağ'da yük treni işçi servisine çarptı: Kaza anı kamerada

Tekirdağ'da yük treni işçi servisine çarptı: Kaza anı kamerada
04.09.2021 10:45
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Son dakika haberi... Tekirdağ’da hemzemin geçitten geçmeye çalışan işçi servisiyle trenin çarpıştığı kazada hastanede durumu ağır olan 2 kişi daha hayatını kaybederek ölü sayısı 6'ya yükseldi.


Kaza, sabah erken saatlerde Ergene Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapıkule - Halkalı seferini yapan 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten Velimeşe Mahallesi'ne giriş yapan 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın ardından servis hurda yığınına döndü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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