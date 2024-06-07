Tekirdağ'da terör operasyonu: 2 Gözaltı!

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, TKPML-TİKKO ve TKİP terör örgütlerine finansal destek sağladıkları tespit edilen 3 şüpheliye yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Tekirdağ başta olmak üzere İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlar neticesinde G.A. ve G.D. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Üçüncü şüphelinin yakalanması için sürdürülen çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan G.A. ve G.D., çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma, terörle mücadelede kararlılıkla operasyonlarına devam ediyor.