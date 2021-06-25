Haberler Video Haber Videoları Tekirdağ'da sahte içki kabusu! Yoğun bakıma alındılar

Tekirdağ'da sahte içki kabusu! Yoğun bakıma alındılar

Tekirdağ'da sahte içki kabusu! Yoğun bakıma alındılar
25.06.2021 15:53
Ana Sayfa 04:07
Asrın projesi Kanal...
Ana Sayfa 02:37
Şantajcıya film gibi operasyon
Ana Sayfa 00:11
Ertuğrul Gazi FSRU bugün...
Ana Sayfa 00:26
Esra Bilgiç siyah mayolu...
Ana Sayfa 00:38
İşte aşılama oranı en yüksek...
Ana Sayfa 01:58
Emine Karakaş’ın son vasiyeti...
Ana Sayfa 00:45
Meltem Yılmazkaya'nın annesini...
Ana Sayfa 01:04
Fethiye'de feci kaza: 3 ölü 5...
Ana Sayfa 03:15
AK Partili vekilin acı günü!
Ana Sayfa 02:12
AB liderlerinden Suriyeliler...
Ana Sayfa 00:52
Rusya’da Ulusal Muhafızları...
Ana Sayfa 01:58
Trabzonspor yeni sezon...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 11 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 4 kişi entübe edilirken, polis ilçede operasyon başlattı. Polis, Hıdırağa Mahallesi'nde sahte rakı satıldığı iddia edilen büfede yaptığı aramada 25 litre sahte rakı, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi.


Çorlu'da gece yarısından itibaren devlet hastanesine, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle gelenler oldu. Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan 6 kişi ve diğer bölgelerde oturan 5 kişi de hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan bu kişilerin sahte rakıdan zehirlendiği belirlendi. Yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan 11 kişiden 4'ü, entübe edildi.

İlçede sahte içkiden zehirlenmeler nedeniyle polis, kapsamlı operasyon başlattı. Hıdırağa Mahallesi'nde zehirlenen 6 kişinin, 1 şüpheliden pet şişede satın aldığı rakıdan zehirlendiği belirtildi.

Polis, Hıdırağa Mahallesi'nde sahte rakı satıldığı iddia edilen büfede yaptığı aramada 25 litre sahte rakı, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Haber Videoları