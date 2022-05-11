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Tekirdağ'da kan donduran anlar! Laf atma kavgasında kan aktı! Defalarca bıçakladı yetmedi kafasını tekmeledi

Tekirdağ'da kan donduran anlar! Laf atma kavgasında kan aktı! Defalarca bıçakladı yetmedi kafasını tekmeledi
11.05.2022 10:59

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Son dakika haberi... Tekirdağ Çorlu'da 4 kişi arasında "laf atma" tartışması nedeniyle kavga çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda sırtından ve bacağından defalarca bıçaklanan bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Çorlu ilçesinde otomobildeki iki kişi ile yoldan geçen yaya 2 kişi arasında 'laf atma' nedeniyle kavga çıktı. Kameraya yansıyan olayda sırtından ve bacağından çok sayıda bıçak darbesi alan 1 kişi yaralandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece yarısı Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaya halindeki iki kişi, yolda dönüş yapan otomobildeki tanımadığı iki kişiye el hareketinde bulundu. Kendilerine laf atıldığı gerekçesiyle otomobilden inen iki kişi ile yaya iki şahıs arasında sözlü tartışma sonrası kavga çıktı.

Yaya şahıslardan A.T., bıçakla saldırdığı M.A.'yı sırtından ve bacağından yaraladı. A.T. yere düşen M.A.'nın başına tekmeyle de vurdu. Hastaneye kaldırılan M.A. tedavi altına alınırken, A.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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