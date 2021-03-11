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Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan 2 Suriyeli sığınmacı ağır yaralandı

Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan 2 Suriyeli sığınmacı ağır yaralandı
11.03.2021 22:24
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tren istasyonunda elektrik akımına kapılan 2 Suriyeli sığınmacı ağır yaralandı. Avrupa'ya gitmeye çalışırken talihsiz olay yaşayan sığınmacılar hastaneye kaldırıldı. İşte üzücü olayın detayları...


Korkunç olay Bulgaristan'a ihracat yükleri götürmek için kalkış saatini bekleyen ihracat treninde meydana geldi.

VAGONA BİNMEK İSTERKEN AKIMA KAPILIP YANMAYA BAŞLADILAR

Bugün saat 19.20 sıralarında Avrupa'ya ihracat taşıyan yük trenine kaçak yollarla binmeye çalışan yabancı uyruklu iki Suriyeli sığınmacı, vagonların üzerine çıktığı sırada yüksek gerilim hattı kablosuna dokununca akıma kapılarak alev aldı.

Vagonun üzerindeki brandaların da tutuşmasıyla birlikte yanarak vagonun içine düşen Suriyeliler ağır yaralandı.

Sığınmacıları ağır yaralı halde gören makinist ve istasyon görevlileri elektrik akımını keserek durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücutlarından çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve ağır yaralanan iki Suriyeli sığınmacıyı Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından vagondaki dorsede çıkan ufak çaplı yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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