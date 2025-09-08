Tekirdağ’da dehşet anları: Anne ve oğlu işçi servisinin altında kaldı... O anlar kamerada

Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi Bozoba Camii Sokak'ta sabah saatlerinde yaşanan kazada, 7 yaşındaki E.G. ve annesi K.G. okula gitmek için yola çıkmıştı. Bu sırada 1 Kasım Caddesi'nden sokağa dönüş yapan S.Z. yönetimindeki 59 S 2176 plakalı işçi servisi, anne ve oğluna çarptı.

Servisin Altında Kaldılar

Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların uyarısıyla duran sürücü, panikle neye uğradığını anlayamadı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sağlık Durumları İyi

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, anne ve oğlunu servisin altından çıkararak Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sürücü Karakola Götürüldü

Kazaya karışan servis sürücüsü S.Z., jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.