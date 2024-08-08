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Tekirdağ'da Çırçır Tepesi'nde yangın çıktı!
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Tekirdağ'da Çırçır Tepesi'nde yangın çıktı!

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024, 19:32   |   Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024, 19:32

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Çırçır Tepesi'nde çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Süleymanpaşa ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Çırçır Tepesi'nde otluk alanda meydana gelen yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çırçır Tepesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, hızla otluk alanı kapladı. Yangının büyüyerek yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınması için itfaiye başkanlığına bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

Yangının etkili olduğu alanlarda, zaman zaman dumanların yükselmesi ve alevlerin görünmesi nedeniyle çevredeki vatandaşlar tedirginlik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaket yaşanmasının önüne geçildi.

İtfaiye ve diğer ilgili kurumlar, yangının sebebini ve herhangi bir zararın olup olmadığını belirlemek için inceleme başlattı.

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