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Tekirdağ'da at sahibini hastanelik etti

Tekirdağ'da at sahibini hastanelik etti
19.08.2022 10:01

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Tekirdağ'da sahibine kızarak ortalığı birbirine katan at bağlı olduğu arabayı savurarak sahibinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı.

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Tekirdağ'da sahibine kızarak ortalığı birbirine katan at bağlı olduğu arabayı savurarak sahibinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı.

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