Tekirdağ'da at sahibini hastanelik etti

Tekirdağ'da sahibine kızarak ortalığı birbirine katan at bağlı olduğu arabayı savurarak sahibinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'da sahibine kızarak ortalığı birbirine katan at bağlı olduğu arabayı savurarak sahibinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'da sahibine kızarak ortalığı birbirine katan at bağlı olduğu arabayı savurarak sahibinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı.