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Tekirdağ'da 151 şişe kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da 151 şişe kaçak içki ele geçirildi
30.12.2020 16:41
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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da yılbaşı öncesi polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1391 litre ve 151 şişe kaçak içki ele geçirildi, 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak alkollü içki satışının ve imalatının önlenmesi amacıyla 40 ekibin yanı sıra Tarım ve Orman Müdürlüklerinin 88 personeli ile Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerindeki 63 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 1391 litre ve 151 şişe kaçak içki, 50 litre etil alkol, 121 kapüşon, 34 boş içki şişesi, tabanca, av tüfeği ve 52 mermi ele geçirildi.

Ekipler, 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

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