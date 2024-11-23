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Tekirdağ sokaklarında at koşturuyor!
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Tekirdağ sokaklarında at koşturuyor!

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 17:52 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 17:52

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde başıboş atlar, şehir sokaklarında dolaşmaya devam ederek vatandaşların dikkatini çekiyor. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarında ve trafikte görülen başıboş atlar, şehirde taze ot arayışıyla dikkat çekiyor. Özellikle Süleymanpaşa’nın merkezi mahallelerinde sokak sokak gezen atlar, kimi zaman araçların arasında yürüyerek trafiği de tehlikeye atıyor. Vatandaşlar, bu ilginç durumu şaşkınlıkla karşılayarak atların neden sokaklarda olduğunu sorguluyor. Başıboş atlar, boş arsalarda otlarken ya da trafiğin ortasında yürürken ilginç görüntüler oluşturuyor. Yetkililerin bu duruma çözüm bulması beklenirken, atların sahiplerinin bulunup bulunamayacağı merak konusu oldu. Şehirde başıboş dolaşan atlar, hem çevre güvenliği açısından endişe oluşturuyor hem de bölge halkını gülümseten anlara sahne oluyor.

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