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Tekirdağ Kapaklı'da feci kaza! Geri manevra yapan minibüsü fark etmedi! Feci şekilde can verdi

Tekirdağ Kapaklı'da feci kaza! Geri manevra yapan minibüsü fark etmedi! Feci şekilde can verdi
07.07.2022 15:39

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Tekirdağ'da geri manevra yapan minibüsü fark etmeyen 88 yaşındaki Mustafa Savaş isimli vatandaş feci şekilde can verdi. Savaş'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.

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Tekirdağ'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan Mustafa Savaş (88), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Mustafa Savaş, geri manevra yapan Ebubekir Acar'ın kullandığı 59 ABB 932 plakalı minibüsün altında kaldı.

Sürücü durumu fark etmeyince, Savaş aracın altında metrelerce sürüklendi. Yoldan geçen birinin fark edip uyarması üzerine Ebubekir Acar, aracını durdurdu. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, Mustafa Savaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savaş'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Ebubekir Acar'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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