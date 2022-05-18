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Tekirdağ Çorlu'da özel harekatlı uyuşturucu baskını! Zehir tacirlerine ‘Güneş’ operasyonu!

Tekirdağ Çorlu'da özel harekatlı uyuşturucu baskını! Zehir tacirlerine ‘Güneş’ operasyonu!
18.05.2022 12:44

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Son dakika haberleri... Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde zehir tacirlerine yönelik ‘Güneş’ adı verilen uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ'da Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

15 ADRESE BASKIN
Özel harekat polislerinin de katıldığı, 'Güneş' adı verilen operasyonda, 15 adrese baskın yapıldı.

Ekipler bazı evlere, bahçe kapılarını açan olmayınca duvarlardan atlayarak girdi.

Adreslerde yapılan aramalarda 150 gram eroin, 15 sentetik ecza hap, ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 475 lira ele geçirildi.

Polis, 11 kişiyi gözaltına aldı.

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