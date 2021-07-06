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Tekirdağ Çorlu son dakika: Sahte içkiden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Tekirdağ Çorlu son dakika: Sahte içkiden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
06.07.2021 11:46
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Tekirdağ Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor. Hastanede entübe olan 24 yaşındaki Vedat Bektaş ile 60 yaşındaki Ahmet Ataman'ın da ölmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.


Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 30 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ve eşi Levent Engin, Hasan Nişancı hayatlarını kaybetti.

İKİ KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede entübe olan Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman'ın bu sabah saatlerinde yaşamını yetirmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı, 12'ye çıktı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde bugüne kadar tedavileri tamamlanan 11 kişi, taburcu edilirken, 2'si entübe 7 kişinin de yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı, aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, Vedat Vatansever, Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç, mahkemece tutuklanmıştı.

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