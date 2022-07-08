Tek tekerli hız denemesi kötü bitti! Motosikletler birbirine girdi

Çatalca'da tek teker üzerinde gitmeye çalışırken hız yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek diğer motosikletlere çarptı.

MOTOSİKLETTE TEK TEKER ÜZERİNDE HIZ DENEMESİ

Çatalca Yolu Beylikdüzü istikametinde geçtiğimiz pazar günü 15.30 sıralarında motosikletlilerin grup gezisi sırasında kaza meydana geldi.

KAZA GELİYORUM DEDİ

Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, diğer motosikletlere çarptı. 3 motosikletin devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza grup içindeki bir sürücünün kask kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde sürücünün tek teker üzerinde kullandığı motosikletle hız yaptığı bu sırada kazanın yaşandığı görülüyor.