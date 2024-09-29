Teğmen kazada hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024, 18:22 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024, 18:22

Piyade Teğmen Hüseyin kış, Kayseri'de karıştığı kaza sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'nda meydana geldi. Hacılar ilçesi yönüne giden Piyade Teğmen Hüseyin Kış'ın kontrolünü yitirdiği 38 BK 422 plakalı otomobil, kavşakta refüje çarpıp takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Kış, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Teğmen Kış, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Hüseyin Kış'ın cenazesi, yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Hacılar ilçesi Cami Kebir Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kış'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Hüseyin Kış'ın yakınları gözyaşı döktü. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kış, ilçe mezarlığında toprağa verildi.