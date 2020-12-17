TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den Kılıçdaroğlu’na gönderme: Bir genel başkan iki seçim kaybetmişse...

CHP'li eski Şişli Belediye Başkanı ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül yeni parti kurdu. TDP’yi kuran Mustafa Sarıgül A Haber’e konuştu. Mustafa Sarıgül, ‘‘Türkiye’de iktidara alternatif bir parti olsaydı bu partiyi kurmamıza gerek olmazdı’’ derken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da gönderme yaptı. Sarıgül, ‘Biz tüzüğümüzde diyoruz ki; bir genel başkan partisini iki genel seçim iktidara taşıyamazsa bırakması lazım. Genel başkanlık koltukları zaman tüketme yeri değil, hizmet üretme yeri olması lazım.’ ifadelerini kullandı.