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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den Kılıçdaroğlu’na gönderme: Bir genel başkan iki seçim kaybetmişse...

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den Kılıçdaroğlu’na gönderme: Bir genel başkan iki seçim kaybetmişse...
17.12.2020 23:56
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CHP'li eski Şişli Belediye Başkanı ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül yeni parti kurdu. TDP’yi kuran Mustafa Sarıgül A Haber’e konuştu. Mustafa Sarıgül, ‘‘Türkiye’de iktidara alternatif bir parti olsaydı bu partiyi kurmamıza gerek olmazdı’’ derken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da gönderme yaptı. Sarıgül, ‘Biz tüzüğümüzde diyoruz ki; bir genel başkan partisini iki genel seçim iktidara taşıyamazsa bırakması lazım. Genel başkanlık koltukları zaman tüketme yeri değil, hizmet üretme yeri olması lazım.’ ifadelerini kullandı.


CHP'li eski Şişli Belediye Başkanı ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül yeni parti kurdu. TDP’yi kuran Mustafa Sarıgül A Haber’e konuştu. Mustafa Sarıgül, ‘‘Türkiye’de iktidara alternatif bir parti olsaydı bu partiyi kurmamıza gerek olmazdı’’ derken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da gönderme yaptı. Sarıgül, ‘Biz tüzüğümüzde diyoruz ki; bir genel başkan partisini iki genel seçim iktidara taşıyamazsa bırakması lazım. Genel başkanlık koltukları zaman tüketme yeri değil, hizmet üretme yeri olması lazım.’ ifadelerini kullandı.
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