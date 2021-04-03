TCG Anadolu ilk SİHA gemisi olacak! Bayraktar TB3 SİHA'nın özellikleri paylaşıldı: Kanatları katlanabiliyor!

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu gemisine iniş yapabilecek olan Bayraktar TB3 SİHA’ların özelliklerini paylaştı. Bayraktar, “TB3 diye uçak gemisine inip/kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor” ifadelerini kullandı.

Dünya medyasının gündeminden düşmeyen Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'leri üreten Baykar Savunma'nın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'ların sahip olacağı özellikleri paylaştı.

UÇAK GEMİSİNE İNİŞ YAPIP KALKABİLECEK

Sınıfında benzeri olmayan bir uçak geliştirdiklerini ifade eden Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip-kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYADA BİR İLK!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında TCG Anadolu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. İsmail Demir; "Gemilere iniş yapabilecek İHA konusunda çalışma var. TCG Anadolu gemisini bir İHA gemisine çevirmek istiyoruz. Bunun için TB2'yi geliştiriyoruz. Böylece denizlerde bir SİHA vurucu gücümüz olacak.

TCG Anadolu ilk tasarım formatı ile bir Havuzlu Çıkarma Gemisi idi. Üzerinde helikopterler de taşıyabilen, içinde çıkarma gemileri olan ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar da koyabileceğiniz bir platformdu. Şimdi biz buna oyun değiştirici bir unsur olarak S/İHA'ları katıyoruz.

İnşallah gemi hizmete girdikten çok kısa bir süre sonra helikopterlerden başka bir hava gücünü de buraya konuşlandırmış olacağız. Bu kabiliyet geminizin herhangi bir harekat ortamında çıkarma yapabilmesini, helikopterlerle operasyon yapabilmesini, hava savunma sistemi kullanabilmesini ve havada vurucu güç oluşturmasını sağlar ki bu da bir platformdan arzulayacağınız bütün unsurları üzerinde taşımış demektir.

Böyle bir platforma S/İHA konuşlandırma dünyada bir ilk olacak." ifadelerini kullandı.

Türk Loydu gözetiminde inşa edilen TCG Anadolu SİHA'larla donatılacak dünyadaki ilk gemi olacak. Bunun yanı sıra Yunan basınında yer alan haberlerde İHA'larla donatılan bir savaş gemisinin göz ardı edilemeyeceği vurgulanarak, "SİHA'larla donatılmış Türk amiral gemisinin Doğu Akdeniz'deki kabiliyetleri göz ardı edilemez. Geniş deniz alanlarını izleyebilir veya amfibi operasyonları destekleyebilir" denildi.

TÜRK ASKERİ TEKNOLOJİSİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Türkiye, bu hamlesiyle birlikte son yıllarda giderek gelişen askeri teknolojideki ilerleme hanesine bir artı daha yazdıracakken her geçen gün daha fazla devlet, gözünü Türkiye'nin askeri gelişimine dikiyor.

Son olarak İtalyan medyasında yayınlanan bir analiz, Türkiye'nin örnek alınması gereken ilerleyişine dikkat çekti.

İtalyan basınında yayınlanan analizde, TCG Anadolu uçak gemisinin keskin bir hamleyle bir SİHA gemisi haline getirileceği belirtildi. Türkiye'nin, kendi üretimi olan TCG Anadolu'yla birlikte dünya üzerinde bu teknolojiye sahip olan sayılı ülkeler arasına girdiğini söyleyen analiz, geminin Türkiye'nin son model SİHA'larına da ev sahipliği yapacağına yer verdi.

YUNAN BASINI DA MANŞETLERİNE TAŞIDI

Yunan basını Demir'in açıklamalarına geniş yer ayırarak, Türkiye'nin savaş gemisi TCG Anadolu'yu SİHA'larla donatacağını yazdı. 30 ila 50 arasındaki Bayraktar SİHA'nın TCG Anadolu'ya konuşlandıracağı haberlerde yer aldı.

Haberlerde İHA'larla donatılan bir savaş gemisinin göz ardı edilemeyeceği vurgulanarak, "SİHA'larla donatılmış Türk amiral gemisinin Doğu Akdeniz'deki kabiliyetleri göz ardı edilemez. Geniş deniz alanlarını izleyebilir veya amfibi operasyonları destekleyebilir" denildi.