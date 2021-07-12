TCDD duyurdu: Doğu Anadolu seferleri 12 Temmuz'da başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) normalleşme süreci ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı istasyonlarına seferlerini 12 Temmuz 2021'de başlatacak.

TCDD, normalleşme süreci ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı istasyonlarına seferlerini 12 Temmuz'da başlatacak.





TCDD Malatya Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreci kapsamında ana hat yolcu trenleri 12 Temmuz Pazartesi'nden itibaren seferlerine başlayacak.





Ankara-Malatya hattında 4 Eylül Mavi Treni, Ankara-Kurtalan-Ankara hattında Güney Kurtalan Ekpresi, Ankara-Tatvan-Ankara hattında Vangölü Ekspresi, Adana-Elazığ-Adana hattında Fırat Ekspresi yolcu taşımacılığı yapacak.