TBMM'den "İsrail" tezkeresi! BM'ye çağrı: Acil toplanın!

Filistin topraklarını işgal eden İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım suçu işliyor.

Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 40 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail son olarak Refah'ta kanlı bir saldırı gerçekleştirdi.

REFAH'A ALÇAK SALDIRI

Katil Binyamin Netanyahu yönetimindeki İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta saldırı düzenledi. Saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den faza Filistinli yaralandı.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Türkiye İsrail'in saldırılarına karşı ses yükseltti. Başkan Erdoğan TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada ABD ve Avrupa'yı işaret ederek "Soykırımdan sorumlusunuz" çıkışı yaptı.

TBMM'DE TEZKERE KARARI

TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.

BM'YE ACİL KODLU ÇAĞRI

TBMM'de kabul edilen tezkerede, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.