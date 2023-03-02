Haberler Haber Videoları TBMM'den flaş dokunulmazlık kararı! İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Mahir Başarır'a dokunacaklar

TBMM'den flaş dokunulmazlık kararı! İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Mahir Başarır'a dokunacaklar

TBMM'den flaş dokunulmazlık kararı! İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Mahir Başarır'a dokunacaklar
02.03.2023 14:45

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:04
Korkunç son! Olay yerinde...
Haber 06:21
İstanbul için büyük taşınma...
Haber 04:02
Hatay'da korkutan yeni deprem
Haber 01:48
Altılı masada aday kim olacak?...
Haber 02:40
İskenderun sahil bandında...
Haber 01:43
CHP ve İYİ Parti arasında...
Haber 00:28
Mansur Yavaş'tan adaylık...
Haber 01:32
DASK NEDİR? DASK BAŞVURUSU...
Haber 00:36
Filiz Akın yeniden ameliyat...
Haber 04:21
Başkan Erdoğan yine bölgede
Haber 02:49
Deprem bölgesinde hava durumu
Haber 00:52
Belediye Başkanı Kavak...

Son dakika haberine göre TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar aldı.

Haber Videoları

Şehit yakınına ağza alınmayacak şekilde küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile, mahkemeyi basarak yargı mensuplarını tehdit eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyordu.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, bugün karar vermek için toplandı. Komisyon, kararını iki vekilin de dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde açıkladı.

Başarır ve Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili karar son olarak TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylama ile verilecek.

HAZIRLIK KOMİSYONUNUN GÖRÜŞÜ DE BU YÖNDEYDİ
TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu bünyesinde oluşturulan Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirdi.

Dosyaları bir kez daha müzakere ettiklerini söyleyen Özkaya, "Milletvekilliği dokunulmazlığı, milletvekilliğini ve Meclis'in saygınlığını koruma öncelikli bir görev. Bu görev çerçevesinde her milletvekilinin görevine saygılı devam etmesi gerekiyor." demişti.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın terör mağduru birinin yakınına alenen küfür etmesinin milletvekilliğinin saygınlığına yakışmayan bir davranış olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Özkaya, bu çerçevede Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüşlerini bildirdiklerini söylemişti.

SON DAKİKA