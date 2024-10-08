Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail'in saldırıları ve Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alınacağı oturum için toplandı. Oturumu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetiyor. Oturum öncesi açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, İsrail'in işgal planlarına ve bölgedeki yayılmacı politikalara dikkat çekti. Kurtulmuş, Meclis'in milli güvenlik sorunu olarak gördüğü bu duruma karşı birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladıktan sonra oturumun dair sunulan kapalı oturum önergesini oyladı. Oylama sonucu oturumun kapalı olması kararı alındı. İşte o tarihi anlar...