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TBMM'de bütçe mesaisi başladı: 12 gün sürecek ziyaretçi alınmayacak! Fuat Oktay'dan flaş açıklamalar

TBMM'de bütçe mesaisi başladı: 12 gün sürecek ziyaretçi alınmayacak! Fuat Oktay'dan flaş açıklamalar
05.12.2022 13:16

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Son dakika haberi! 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı. 12 gün sürecek görüşmelerde Genel Kurul, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz toplanacak. Bütçe görüşmelerinin yapılacağı 5-16 Aralık'ta Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2023 bütçeyle ilgili sunumuna başladı. Oktay, "Ülkemiz 11,4 büyüyerek son 50 yılın en büyük büyüme hızını yakalamıştır." dedi. Bütçeyle yeni diriliş destanları yazmaya devam edeceklerini belirten Okta, "Yatırım ve istihdam hedefli bir Bütçe hazırladık. Bütçemiz girişimci ve yatırımcıyı teşvik edecek. Doğu ile Batı arasında köprü olmakla kalmayıp kendi doğal gazını, enerjisini çıkaran bir bütçe. Tüm dünyanın gıpta ile izlediği Kızılelma'nın, TCG- Anadolu'nun, TÜRKSAT 6A'nın bütçesidir. Turizmde rekorlara koşan bir bütçedir. 2023 bütçesi kadının statüsünü yükseltecek, tarımda yeni rekorları ve daha pek çok yeni gelişmeyi içerecek bütçedir." dedi.

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