TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman Takvim.com.tr’ye konuştu!

Google'ın tartışma yaratan algoritma değişikliği bugün TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda masaya yatırıldı. ABD'den gelen Google yetkilileri dijital zorbalığa dönüşen algoritma değişiklikleri ve sonuçları hakkında savunma yaptı. Toplantı sonrası Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Takvim.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Tutkun Akbaş'ın sorularını yanıtladı. Yayman, "Başarılı bir görüşme yaptık. Medya dünyasına hayırlı uğurlu olsun. Konuşulmadık hiçbir konu kalmadı. Bütün sorular en sert biçimde soruldu. Gerçekten bu algoritma değişikliğinde çok anlamsız hayatın olağan akışına ters gelişmeler yaşanıyor. Dolayısıyla biz bunların sebeplerini sorduk öğrendik. Tatmin edici olanlar oldu, tatmin etmeyen cevaplar oldu. Bunun TBMM'de konuşulması Amerika'dan temsilcilerin gelmesi çok önemliydi." dedi.