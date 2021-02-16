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TBMM Başkanvekili Celal Adan HDP'li Meral Danış Beştaş'ı rezil etti

TBMM Başkanvekili Celal Adan HDP'li Meral Danış Beştaş'ı rezil etti
16.02.2021 23:42
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TBMM, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kritik açıklamalarının ardından da önemli detaylara sahne oldu. Teröristlerle dirsek teması kurduğu bilinen HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın yaptığı konuşmayı ‘kabul edilemez’ bulduğunu ifade etti. Bunun üzerine Beştaş’a cevap veren TBMM Başkanvekili Adan ise ‘Konuşmam sırtını PYD’ye dayayan alçaklara bir cevaptır. Bundan rahatsızlık duyduğunuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim ’ dedi. Adan'ın bu sözleri Meclis'te alkış aldı.


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