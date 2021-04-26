TBMM Başkanı Şentop'tan Biden'a sert tepki: Değişen tek şey siyasi karardır

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Biden'ın 1915 kararının siyasi olduğunu belirterek, "TBMM Başkanı olarak, devletimize, milletimize, tarihimize yapılan bu büyük iftirayı reddediyorum." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ermenistan ve Ermeni diasporasının, 'Büyük Ermenistan' hayaline kapılarak Ermenileri sözde 'soykırım' iddialarıyla Türkiye'ye yönelik nefret duygularıyla tahrik etmelerinin bir sonucu olarak, bölgesel istikrarsızlığın müsebbibi oldukları aşikardır." açıklamasında bulundu.





Şentop'un açıklamalarından satır başları;





BİDEN'IN 1915 OLAYLARI AÇIKLAMASI

İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır.

HUKUKU, SİYASİ VE TARİHİ BİRİKİMİNİ HİÇE SAYAN BİR AÇIKLAMADIR

ABD Başkanı'nın sözde 'soykırım' açıklaması; hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır. Bu, ABD'nin evrensel hukuk ve bilimle çelişkisini ortaya koyduğu gibi, Türkiye ve ABD arasındaki insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve karşılıklı dostluğa dayalı ilişkilerine zarar verecek mahiyette bir açıklamadır.

BU BÜYÜK İFTİRAYI REDDEDİYORUM

TBMM Başkanı olarak, devletimize, milletimize, tarihimize yapılan bu büyük iftirayı reddediyorum. Hele hele tarihi, hatta bugünü ayrımcılık, ırkçılık, soykırım, ülke dışında insanlığa karşı suçlarla sabıkalı olan ülkelerin yetkililerinin Türkiye hakkında konuşurken çok daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim.