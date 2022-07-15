Haberler Haber Videoları TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz açıklaması
15.07.2022 14:56

OTOMATİK OYNAT

Haber 06:30
Canlı yayınında yürekleri...
Haber 26:14
Şehit yakınları ve gaziler o...
Haber 10:55
Darbeciler özgür basını...
Haber 17:38
Tarım ve Orman Bakanı Vahit...
Haber 02:30
İbre kazanın nedenini gözler...
Haber 00:54
Frederike Geerdink Irak'tan da...
Haber 02:40
Çeşme'deki yangın kontrol...
Haber 01:31
Çiftlik evinde korkunç son!
Haber 00:45
Köpeklerden kaçan 2 çocuğa...
Haber 00:36
Katliam gibi kaza! Ölüler var
Haber 02:33
Bedelli askerlik düzenlemesi...
Haber 03:20
694 milyon tonluk NTE keşfi...

Son dakika haberi! Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Meclis'te düzenlenen 15 Temmuz Anma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Şentop, "Türkiye bu hain tertibi boşa çıkardı." dedi.

Haber Videoları

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Meclis'te düzenlenen 15 Temmuz Anma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Şentop, "Türkiye bu hain tertibi boşa çıkardı." dedi.


TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları;

Çetin imtihanların, imanla ürütülmüş kesintisiz mücadelelerin neticesinde vatan kıldığımız tüm ülkeye yönelin en kanlı ve en hainane teşebbüslerden biri olan, aziz milletimizin kararlılığı ve sayın Cumhurbaşkanımız Rece Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğiyle mağlup edilen 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde Gazi Meclisimizde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sözlerime bu hain teşebbüsün mağlup edilmesi için canlarını feda eden şehitlerimize rahmet, o gece yaralanan gazilerimize sıhhat ve hayırlı ömür dileyerek başlamak istiyorum.

Şahadetleriyle yolumuzun işaret taşları, istikbalimizin rehberleri olmak mevkiine yükselmiş bütün vatan evlatlarını mukaddes bir emanet olarak zihinlere, gönüllere nakşeden aziz milletimizi şehitlerimizin şurundan ve imanında ayırmasın.

Böyle anlamlı bir günde hain darbe teşebbüsünün hedefi olmuş bu gazi mekanda ifade etmek isterim ki; toplanma maksadımız bir matemi diri tutmak, gidenlerin ardından ağıt yakmak değildir.

SON DAKİKA