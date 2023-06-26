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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’dan AKPM’ye tepki: “Kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz” | VİDEO

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’dan AKPM’ye tepki: “Kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz” | VİDEO
26.06.2023 16:12

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) alınan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin darbeci FETÖ’cülere karşı verdiği meşru müdafaa hakkı doğrultusundaki hukuk mücadelesini hedef alan kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz” dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasını kınadığı bir mesaj yayımladı.

Kurtulmuş yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin darbeci FETÖ'cülere karşı verdiği meşru müdafaa hakkı doğrultusundaki hukuk mücadelesini hedef alan kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz. AKPM'nin misyonu demokrasilere destek olmaktır. Ülkemizi işgal girişiminde bulunan darbeci teröristleri aklamaya hiç kimsenin ve hiç bir kurumun hakkı yoktur. Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş gerçek ve olgun bir demokrasidir. Ülkeyi her türlü anti-demokratik saldırıdan koruyacak güce sahiptir."

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