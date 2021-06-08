Tayyip dede' Başkan Erdoğan kendisine seslenen kız çocuğu için konvoyunu durdurdu" />

Başkan Erdoğan, 4 Haziran'da Zonguldak'a giderek yeni rezerv açıklamasını yaptı. İşte o ziyarette Başkan Erdoğan'ın konvoyu karşılayanlar arasında küçük bir kız çocuğu da vardı. Konvoya 'Tayyip dede' diye seslenen kız çocuğunu duyan başkan Erdoğan konvoyu durdurdu. Başkan Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıtıp, ailelerle bir süre sohbet etti.