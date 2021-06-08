Haberler Video Haber Videoları '<a href="/index/tayyip?type=2" class="" rel="tag">Tayyip</a> dede' Başkan Erdoğan kendisine seslenen kız çocuğu için konvoyunu durdurdu

' dede' Başkan Erdoğan kendisine seslenen kız çocuğu için konvoyunu durdurdu

Tayyip dede' Başkan Erdoğan kendisine seslenen kız çocuğu için konvoyunu durdurdu" />
08.06.2021 10:53
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Başkan Erdoğan, 4 Haziran'da 'a giderek yeni rezerv açıklamasını yaptı. İşte o ziyarette Başkan Erdoğan'ın konvoyu karşılayanlar arasında küçük bir kız çocuğu da vardı. Konvoya ' dede' diye seslenen kız çocuğunu duyan başkan Erdoğan konvoyu durdurdu. Başkan Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıtıp, ailelerle bir  süre sohbet etti.


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