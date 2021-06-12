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'Tayyip Dede' Başkan Erdoğan çocuklar seslenince konvoyu durdurdu oyuncak hediye etti

'Tayyip Dede' Başkan Erdoğan çocuklar seslenince konvoyu durdurdu oyuncak hediye etti
12.06.2021 14:16
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da kendisine "Tayyip Dede" diye seslenerek durduran çocuklara oyuncak dağıttı.  O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.


Başkan Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı kılmak için Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne gitti.

Erdoğan'ın konvoyu Çamlıca Caddesi üzerinde durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verdi. Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan'ın konvoyunun durması ve oyuncak dağıtımı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde çocukların Başkan Erdoğan'a "Tayyip Dede" diye seslendiği duyuluyor.

Bazı vatandaşlar da makam aracının yanında Erdoğan ile sohbet edip fotoğraf çektiriyor. Bu sırada Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da olduğu görülüyor.

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