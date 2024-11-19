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Tatvan’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
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Tatvan’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 17:22 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 17:21

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilin bagajında Afganistan uyruklu bir kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük suçlamasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmen ise sınır dışı edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilin bagajında, yurda yasa dışı yolarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 1 kişi yakalandı. Organizatörlük suçundan gözaltına alınan 2 şüphelidense 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik icra edilen faaliyet' kapsamında Yelkenli köyünde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin bagajında Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. 'Organizatörlük' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen kaçak göçmense sınır dışı edildi.

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