Taşlı sopalı kavga! Ağrı sokakları savaş alanına döndü

10.08.2020 16:45

Ağrı Doğubayazıt'ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan kavga sonucu sokak savaş alanına döndü. Çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.



Olay, bugün öğle saatlerinde Doğubayazıt Çiftepınar Mahallesi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Burada karşılaşan iki grup henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı. Çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavgada yaralananlar devlet hastanesine kaldırıldı.