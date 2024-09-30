SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Tartıştığı eşini silahla öldürdü
Haberler Haber Videoları

Tartıştığı eşini silahla öldürdü

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 19:39 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 19:39

Kars'ta bir kişi tartıştığı eşini silahla öldürdü

Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyük Çatak köyünde yaşayan Delal M. (30) evinde tartıştığı eşi Sıla M'ye (18) silahla ateş etti.
Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sıla M'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çiftin 7 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan Delal M, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SIRADAKİ VİDEO
Bir kişi kaldığı çadırda ölü bulundu
30.09.2024Pazartesi
At çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
30.09.2024Pazartesi
NARİN GÜRAN CİNAYETİ: Baba Arif Güran'dan son durum açıklaması: ''Köy kör olmuş!''
30.09.2024Pazartesi
Denizde boğulan 2 kişinin kurtarılma anı kameralara yansıdı
30.09.2024Pazartesi
8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
30.09.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Büyük ödüle çok yaklaşmıştı! 09:23
Büyük ödüle çok yaklaşmıştı!
29.09.2024Pazar
Çakarlı lüks araçlarla drift yapan düğün konvoyu görüntüsü infial yarattı! O magandalar yakalandı! 01:03
Çakarlı düğün konvoyuna operasyon! Araçlar bağlandı, sürücüler gözaltında!
30.09.2024Pazartesi
Suikaste uğrayan Hizbullah lideri Nasrallah’ın enkazdan çıkarıldığı yer A Haber’de görüntülendi 01:13
Nasrallah'ın enkazdan çıkarıldığı yer A Haber ekranlarında
29.09.2024Pazar
Nikahsız evlilik skandalına Müge Anlı’dan nokta dokunuş: ’’Zahide Yetiş’in bile şifreleri bende!’’ 08:02
Nikahsız evlilik skandalına Müge Anlı'dan nokta dokunuş: ''Zahide Yetiş'in bile şifreleri bende!''
30.09.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA