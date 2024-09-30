Tartıştığı eşini silahla öldürdü

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 19:39 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 19:39

Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyük Çatak köyünde yaşayan Delal M. (30) evinde tartıştığı eşi Sıla M'ye (18) silahla ateş etti.

Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sıla M'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftin 7 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Delal M, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.