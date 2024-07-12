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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024, 23:42 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024, 23:42

Tarsus'ta TIR devrildi! O anlar kamerada!

Mersin'in Tarsus ilçesinde muz yüklü TIR devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralanırken, TIR'ın devrildiği an güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde muz yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Şahin Mahallesi Tarsus Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Ali D. (49) yönetimindeki 33 DHA 88 plakalı muz yüklü TIR, Tarsus'tan Adana'ya doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada TIR şoförü Ali D. hafif yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.

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